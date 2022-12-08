34 اتفاقية وقعت بين شركات سعودية وصينية.. ما المجالات التي طالتها؟

وقعت شركات سعودية وصينية، أمس الأربعاء، 34 اتفاقية استثمارية، وذلك في إطار زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ الحالية للمملكة العربية السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن التوقيع تم بحضور وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاعات التي تم توقيع الاتفاقيات حولها.

وشملت الاتفاقيات بين الجانبين عدة قطاعات في مجالات الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية الكهروضوئية وتقنية المعلومات والخدمات السحابية والنقل والخدمات اللوجستية والصناعات الطبية والإسكان ومصانع البناء.

وأكد وزير الاستثمار السعودي أن الاتفاقيات هذه تعكس حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على تنمية وتطوير علاقات المملكة في جميع المجالات، ومنها الاقتصادية والاستثمارية مع جمهورية الصين الصديقة.

وأوضح أن المملكة في ظل رؤية 2030 تتيح فرصا استثمارية غير مسبوقة في قطاعات متعددة، منها الطاقة المتجددة والصناعة والاتصالات وتقنية المعلومات والتقنية الحيوية والسياحة والبناء والتشييد وغيرها، داعيا الشركات الصينية والمستثمرين للقدوم إلى المملكة والاستفادة من الفرص الاستثمارية ذات العوائد المجزية.

الجدير بالذكر، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 304 مليارات ريال في عام 2021، وسجل التبادل التجاري 103 مليارات ريال في الربع الثالث من 2022

المصدر: واس