"فوربس": مؤشرات التجارة الأمريكية مع دول العالم شهدت ارتفاعا ملحوظا باستثناء 3 دول

أشار تقرير لمجلة "فوربس" إلى أن مؤشرات التجارة الخارجية الأمريكية مع مختلف دول العالم شهدت ارتفاعا ملحوظا، باستثناء 3 دول.

واستندت المجلة في تقريرها إلى بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي الصادرة الثلاثاء، مشيرة إلى أن التجارة الخارجية الأمريكية في طريقها للوصول إلى 5 تريليونات دولار لأول مرة.

وأفادت "فوربس" بأن التجارة الأمريكية مع أكبر 10 شركاء تجاريين للولايات المتحدة حتى شهر أكتوبر، تجاوزت 100 مليار دولار وذلك للمرة الأولى.

وذكرت أن التجارة الأمريكية مع كندا ارتفعت بمقدار 125.14 مليار دولار حتى شهر أكتوبر، وفقا للبيانات الجديدة، كما زاد حجم التجارة مع المكسيك إلى 110.49 مليار دولار.

وقالت إنه وفي الأشهر العشرة الأولى من العام 2022، بلغ إجمالي التجارة 4.46 تريليون دولار، أي أقل بنسبة 2.8 في المئة فقط من إجمالي الرقم القياسي لجميع الأشهر الـ 12 لعام 2021.

وأوضحت أن هذه الوضعية مختلفة مع روسيا وأوكرانيا وهونغ كونغ، مشيرة إلى أن تجارة الولايات المتحدة مع الدول الثلاثة شهدت انخفاضا بأكثر من مليار دولار مقارنة بالأشهر العشرة من عام 2021.

وانخفضت تجارة أوكرانيا مع الولايات المتحدة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2022 من 3.54 مليار دولار إلى 2.51 مليار دولار.

وتراجع تصنيفها كشريك تجاري للولايات المتحدة من المرتبة 62 إلى المرتبة 79.

وتراجعت التجارة الأمريكية مع هونغ كونغ بما يساوي 1.97 مليار دولار، من 28 مليار دولار إلى 26.03 مليار دولار، وقد تراجعت مرتبتها من المرتبة 35 إلى المرتبة 29.

وخلال شهر أكتوبر، ارتفعت التجارة الأمريكية مع العالم بنسبة 15.88 في المئة.

واحتلت الصين المرتبة الثالثة بين الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، بينما احتلت المرتبة الأولى لسنوات حتى تباطأت تجارتها بسبب المنافسة التجارية بين واشنطن وبكين.

المصدر: "فوربس"