مصر.. الحكم بالمؤبد على 5 مجرمين أدينوا بقتل رجل ودفنه تحت صبة خرسانية

حكم في محافظة المنوفية المصرية بالسجن المؤبد على خمسة مجرمين أدينوا بقتل رجل ودفنه تحت صبة خرسانية، والسجن سنتين لمحكومين آخرين أدينا بالضلوع في الجريمة.

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جاءت الأحكام في قضية قتل صاحب شركة وإخفاء جثمانه تحت صبة خرسانية بالمنوفية، من المتهم الأول إلى الخامس المؤبد والسادس والسابع السجن عامين.

تعود تفاصيل الواقعة إلى محاولة قسم شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية؛ كشف لغز مقتل صاحب شركة توريدات، حيث تبين إقدام 7 أشخاص بقتله، بادعاء قيامه بأخذ مليون و250 ألف جنيه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بالبحث والتحري تبين أن وراء واقعة الغياب كلا من حاصل على بكالوريوس، ونجل عمه الأول حاصل على ثانوية عامة، وشقيق الثاني، حاصل على معهد فني تجاري، ونجل شقيق الأول حاصل على دبلوم، وشقيق زوجة الأول حاصل على دبلوم، وحارس العقار محل إقامة الأول، وذلك لسابقة قيام الأول بتسليم المتغيب مبلغ مليون و250 ألف جنيه، لاستثمارها نظير أرباح شهرية وعدم قيام المتغيب بدفع الأرباح أو رد المبلغ المالي؛ قام على إثر ذلك الأول باستدراج المتغيب للشقة سكنه واستعان بباقي المتهمين.

المصدر: القاهرة 24