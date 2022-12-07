الخارجية الروسية تعرب عن قلقها من تكدس ناقلات النفط بالقرب من البوسفور

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها إزاء الوضع بالقرب من مضيق البوسفور، قبالة السواحل التركية، حيث تراكمت ناقلات النفط الروسية، فيما تجري الآن مناقشة هذه القضية.

وصرح نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو لوكالة "نوفوستي" الروسية، على هامش منتدى العلم والخبرة الدولي الثامن "قراءات بريماكوف"، بأن روسيا قلقة من الوضع، حيث تجري الآن مناقشة القضية من خلال شركات النقل والتأمين، إلا أنه من الممكن أن ترفع تلك القضية إلى المستوى السياسي.

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وتابع غروشكو: "نحن على علم بهذا الوضع. وبالطبع ذلك يثير قلقنا من وجهة نظر مصالح مشغلينا، وتتم مناقشة هذه القضية من خلال شركات النقل والتأمين، وبعد كل شيء، فإن شركات التأمين، وليست الدول، هي من يقوم بالتأمين على الناقلات". وأضاف نائب الوزير بأنه إذا لم يتم حل المشكلة، فبالطبع سوف ترفع إلى المستوى السياسي.

وكانت تركيا في الأول من ديسمبر الجاري قد قدمت مطلب تأمين إضافي لناقلات النفط الخام التي تمر عبر المضائق التركية، وهو تقديم خطاب من شركات التأمين يؤكد تأمين P&I (Protection and Indemnity Insurance) (الحماية والتعويض) للسفينة.

وقد ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز"، نقلا عن تجار النفط والوسطاء وخدمات تتبع السفن، حدوث تكدس مروري لناقلات النفط قبالة سواحل تركيا بعد بدء قيود أسعار النفط الروسي بسبب متطلبات أنقرة توفير بيانات التأمين. ووفقا لبوابة تتبع السفن البحرية، فإن هناك حوالي 30 ناقلة، معظمها تركية، قبالة الساحل التركي بالقرب من المضيق، 5 ناقلات منها روسية.

المصدر: نوفوستي