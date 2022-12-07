 
مباشر

الاتحاد الأوروبي يرفع دعوى قضائية ضد الصين أمام منظمة التجارة العالمية

مال وأعمال

الاتحاد الأوروبي يرفع دعوى قضائية ضد الصين أمام منظمة التجارة العالمية
Globallookpress Guenter FischerimageBROKER.com
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ubr2

رفع الاتحاد الأوروبي قضية أمام منظمة التجارة العالمية ضد الصين بشأن القيود التجارية الصينية ضد ليتوانيا وسياسة براءات الاختراع الصينية للتكنولوجيات ذات التقنية العالية.

إقرأ المزيد
العلاقات التجارية بين الصين والسعودية.. لصالح من ترجح كفة الميزان؟
العلاقات التجارية بين الصين والسعودية.. لصالح من ترجح كفة الميزان؟

أعلنت عن ذلك المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، حيث طالب الاتحاد الأوروبي بتشكيل لجنة من محكمي منظمة التجارة العالمية للنزاعات التجارية الجارية مع الصين بشأن القيود التجارية التي فرضتها على الصادرات الليتوانية وبراءات الاختراع للتكنولوجيات عالية التقنية.

المصدر: تاس

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

البرتغال تكتسح سويسرا وتوجه إنذارا شديد اللهجة للمغرب (فيديو)