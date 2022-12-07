الاتحاد الأوروبي يرفع دعوى قضائية ضد الصين أمام منظمة التجارة العالمية

رفع الاتحاد الأوروبي قضية أمام منظمة التجارة العالمية ضد الصين بشأن القيود التجارية الصينية ضد ليتوانيا وسياسة براءات الاختراع الصينية للتكنولوجيات ذات التقنية العالية.

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أعلنت عن ذلك المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، حيث طالب الاتحاد الأوروبي بتشكيل لجنة من محكمي منظمة التجارة العالمية للنزاعات التجارية الجارية مع الصين بشأن القيود التجارية التي فرضتها على الصادرات الليتوانية وبراءات الاختراع للتكنولوجيات عالية التقنية.

المصدر: تاس