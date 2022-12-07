تركيا تستطيع تزويد أوكرانيا بالكهرباء باستخدام محطات طاقة عائمة في رومانيا

قالت زينب خاريزي مديرة شركة كارادنيز التركية في مقابلة مع وكالة الأناضول اليوم، إن بلادها قد ترسل محطات توليد عائمة إلى رومانيا لتزويد أوكرانيا بـ300-400 ميغاواط من الكهرباء.

وأضافت خاريزي: "نجري مفاوضات على طاقة تقارب 300-400 ميغاواط. ويمكن لهذه الطاقة أن توفر الكهرباء لمليون أسرة. يمكننا إرسال ثلاث أو أربع سفن لتحقيق هذه المهمة. يمكن أن توجد محطات الطاقة العائمة في موانئ مختلفة، ويمكن أن تبدأ إمدادات الكهرباء في غضون شهر بعد التفاصيل الفنية والتجارية، وكذلك بعد ضمان سلامتها".

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وتابعت المديرة القول: "هناك خطوط نقل الطاقة الكهربائية بين رومانيا ومولدوفا وأوكرانيا. يمكننا وضع السفن في رومانيا ومولدوفا وتزويد أوكرانيا بالكهرباء عبر خطوط الكهرباء هذه".

يشار إلى أن شركة "Karadeniz – كارادنيز"، متخصصة في تشغيل محطات توليد الكهرباء المحملة على السفن الضخمة.

المصدر: تاس