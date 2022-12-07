"روس نفط" الروسية: عوضنا انخفاض صادراتنا إلى أوروبا بفضل آسيا

زادت الشركة الروسية "روس نفط" من صادرات النفط في الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2022 إلى آسيا بنحو الثلث لتصل إلى إلى 52.4 مليون طن.

وقالت الشركة الروسية في بيان إن روسيا زادت في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري من صادرات النفط الخام إلى البلدان من خارج رابطة الدول المستقلة بنسبة 4.8% إلى 77.3 مليون طن، بما في ذلك إلى آسيا.

وأضافت الشركة، أنها عوضت بالكامل انخفاض المبيعات إلى أوروبا من خلال الإمدادات إلى آسيا، إذ ارتفعت حصة الدول الآسيوية إلى 77% من إجمالي الصادرات.

وأشارت إلى أن حجم مبيعات النفط في الفترة المذكورة ارتفع بنسبة 3.3% إلى 86.9 مليون طن.

المصدر: تاس