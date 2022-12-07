الدينار العراقي يتراجع.. أكثر من 150 ألفا لكل 100 دولار

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الأربعاء، بأن أسعار صرف الدولار في البلاد ارتفعت في الأيام الأخيرة مما شكل تراجعا في قيمة الدينار العراقي.

ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في الأسواق العراقية صباح اليوم إلى 150.5 ألف دينار مقابل كل 100 دولار.

ويوم أمس كان سعر الصرف 150 ألفا مقابل كل 100 دولار، فيما كان مع تشكيل حكومة محمد شياع السوداني في أكتوبر الماضي 148 ألفا لكل 100 دولار.

يذكر أن البنك المركزي العراقي رفع في عام 2020 سعر صرف الدولار إلى 146 ألف دينار لكل 100 دولار أمريكي بعدما كانت كل 100 دولار تعادل نحو 119 ألف دينار عراقي.

المصدر: RT