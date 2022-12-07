 
مباشر

ارتفاع طفيف بأسعار النفط و"برنت" عند أدنى مستوى منذ بداية العام

مال وأعمال

ارتفاع طفيف بأسعار النفط و
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ubov

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بنحو طفيف بعد تراجع حاد تم تسجيله أمس، وتم تداول خام "برنت" دون مستوى 80 دولارا، وذلك للمرة الأولى منذ 6 يناير 2022.

إقرأ المزيد
انخفاض حاد في أسعار الذهب الأسود
انخفاض حاد في أسعار الذهب الأسود

وبحلول الساعة 10:38 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.07% إلى 74.30 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" 0.16% إلى 79.48 دولار للبرميل.

وأمس أغلقت أسعار النفط على تراجع حاد إذ انخفض مزيج "برنت" بنسبة 4% في حين تراجع الخام الأمريكي بنسبة 3.5%.

ويأتي هبوط أسعار النفط في ظل مخاوف من أن يؤثر الركود الاقتصادي على الطلب العالمي على الذهب الأسود.

المصدر: RT + بلومبرغ

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

البرتغال تكتسح سويسرا وتوجه إنذارا شديد اللهجة للمغرب (فيديو)