ارتفاع طفيف بأسعار النفط و"برنت" عند أدنى مستوى منذ بداية العام
Globallookpress
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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بنحو طفيف بعد تراجع حاد تم تسجيله أمس، وتم تداول خام "برنت" دون مستوى 80 دولارا، وذلك للمرة الأولى منذ 6 يناير 2022.
وبحلول الساعة 10:38 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.07% إلى 74.30 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" 0.16% إلى 79.48 دولار للبرميل.
وأمس أغلقت أسعار النفط على تراجع حاد إذ انخفض مزيج "برنت" بنسبة 4% في حين تراجع الخام الأمريكي بنسبة 3.5%.
ويأتي هبوط أسعار النفط في ظل مخاوف من أن يؤثر الركود الاقتصادي على الطلب العالمي على الذهب الأسود.
المصدر: RT + بلومبرغ