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صحيفة: خيارات الرد على تسقيف النفط الروسي

مال وأعمال

صحيفة: خيارات الرد على تسقيف النفط الروسي
Sputnik
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كتبت صحيفة "فيدموموستي" أن السلطات الروسية تعمل على تطوير 3 ردود محتملة بعد فرض الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع سقفا لسعر النفط الروسي.

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وقالت: "تدرس السلطات 3 خيارات لآلية الاستجابة على فرض بلدان مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي سقفا لسعر واردات النفط الروسية، وتناقش إدارتها مع الحكومة مشروع مرسوم رئاسي".

ونقلت عن مصدرين أن الخيار الأول هو فرض حظر شامل على بيع النفط للدول التي وافقت على هذه القيود حتى لو قامت بشراء المواد الخام من روسيا ليس بشكل مباشر إنما من خلال دول وسيطة. ودقق أحد المصدرين أنه سيتم حظر التسليم إذا كان عضو مجموعة السبع هو المستلم النهائي.

وأضافت الصحيفة: "الخيار الثاني حسب المصدرين هو حظر الصادرات بموجب عقود تتضمن شرط سقف سعري، بغض النظر عن الدولة المستفيدة. والخيار الثالث هو اعتماد سعر قياسي أي تحديد الحد الأقصى للحسم على نفط "أورال" الروسي قياسا إلى نفط "برنت"، وحظر البيع في حالة زيادة الحسم.

وقال أحد المصدرين أنه لم تتم حتى الآن الموافقة على أي من هذه الخيارات، مضيفا أنه من الممكن أن تكون هناك "خيارات بديلة أو مزيج منها".

المصدر: نوفوستي

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