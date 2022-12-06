وزارة الطاقة الأمريكية تخفض توقعاتها لسعر نفط برنت لعام 2022

خفضت وزارة الطاقة الأمريكية توقعاتها لسعر نفط برنت لعام 2022 من 102.13، إلى 101.48 دولار للبرميل.

تتوقع الوكالة أيضا أن تبقى أسعار برنت أعلى من 90 دولارا للبرميل في أوائل عام 2023.

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وأشارت إلى أنه في المتوسط​​، يمكن أن يصل سعر النفط إلى 92 دولارا للبرميل في عام 2023.

ورفعت توقعاتها لإنتاج النفط اليومي في الولايات المتحدة في عام 2022 بمقدار 40 ألف برميل، إلى 11.87 مليون برميل يوميا.

ورفعت أيضا من أحجام الإنتاج المتوقعة في عام 2023 بمقدار 30 ألف برميل لتصل إلى 12.34 مليون برميل يوميا.

ورجحت أن يصل إنتاج الغاز الطبيعي المسال في مصنع "فريبورت" للغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى طاقته الكاملة بحلول مارس 2023.

المصدر: تاس