مصر تعلن كمية الاحتياطي الأجنبي من الذهب

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي إلى 7.078 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2022، مقابل 6.612 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي.

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وقال البنك المركزي، عبر موقعه الرسمي، إن قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي سجلت 26.444 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 26.55 مليار في أكتوبر الماضي، فيما سجل رصيد حقوق السحب الخاصة 15 مليون دولار بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 251 مليون بنهاية أكتوبر 2022.

سبق ذلك إعلان البنك المركزي عن ارتفاع رصيد احتياطي النقدي الأجنبي إلى 33.523 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2022 مقابل 33.411 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، بزيادة 121 مليون دولار.

جدير بالذكر، أن صندوق النقد الدولي أدرج مصر على أجندة اجتماعاته خلال شهر ديسمبر الجاري، حيث حدد يوم 16 ديسمبر الجاري موعد النظر في الاتفاق النهائي لحصول مصر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، إضافة إلى حزمة تمويلية إجمالية بقيمة 9 مليار جنيه.

المصدر: القاهرة 24