في معرض "الخمسة الكبار".. محمد بن راشد: البناء والتشييد والعمران نحن عاصمته وقبلته

اطلع نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد اليوم على فعاليات معرض "الخمسة الكبار" إحدى أضخم الفعاليات وأكثرها جذبا وتأثيرا بقطاع البناء والتشييد والمقام بدبي.

وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدة في حسابه في "تويتر" اليوم الثلاثاء: "خلال زيارة معرض الخمسة الكبار اليوم.. 2000 شركة من 60 دولة في قطاع التشييد والبناء اجتمعت في دبي مع 55 ألف متخصص".

وأكد الشيخ محمد بن راشد "البناء والتشييد والعمران نحن عاصمته.. ومستقبله.. وقبلته".

خلال زيارة معرض الخمسة الكبار اليوم.. 2000 شركة من 60 دولة في قطاع التشييد والبناء اجتمعت في دبي مع 55 ألف متخصص.. البناء والتشييد والعمران نحن عاصمته.. ومستقبله.. وقبلته.. pic.twitter.com/FzLoIeG4wD — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 6, 2022

وانطلقت أمس الاثنين، بمركز دبي التجاري العالمي فعاليات الدورة الـ 43 من معرض "الخمسة الكبار" الفعالية المتخصصة في قطاع البناء والذي يستمر حتى 8 ديسمبر الجاري بهدف استكشاف استعدادات قطاع البناء للتعامل مع التطورات المستقبلية.

وتضم الفعالية السنوية ستة معارض متخصصة تغطي منظومة القطاع بالكامل، وهي The Big 5 Heavy، وMiddle East Concrete، وHVAC R Expo، وMiddle East Stone، وUrban Design & Landscape Expo، وFM Expo المتخصص بإدارة المرافق.

المصدر: RT