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روسيا توقع عقدا مع مصر لتوريد 900 نوع من منتج جديد لمدة 10 سنوات

مال وأعمال

روسيا توقع عقدا مع مصر لتوريد 900 نوع من منتج جديد لمدة 10 سنوات
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وقعت NTK Nordoil الروسية في موسكو المتخصصة في زيوت التشحيم، عقدا طويل الأجل لتوريد أكثر من 900 نوع من الزيوت والسوائل التقنية إلى مصر.

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تقع منشأة التصنيع التابعة للشركة في ضواحي موسكو، حيث سترسل المؤسسة أكثر من 900 نوع من الزيوت والسوائل التقنية إلى السوق المصرية، وسيبلغ حجم الصادرات حوالي 2000 طن سنويا لمدة 10 سنوات.

وتستخدم المشحمات أو المزلّقات لتقليل الاحتكاك بين سطوح الأجسام المتحركة المتصلة ببعضها البعض عن طريق التزليق. وهي غالبا زيوت وتعرف باسم زيت محرك وتستخدم في السيارات وفي تشحيم محركات السفن.

المصدر: نوفوستي

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