الكويت تكشف عن حجم استثماراتها وودائعها في مصر

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية أن حجم الاستثمارات الكويتية في مصر بلغ 621 مليون دينار (2.1 مليار دولار)، فيما بلغ حجم الودائع لدى البنك المركزي 4 مليارات دولار.

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وقالت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، في رد لها على سؤال لأحد نواب مجلس الأمة: "إن الكويت تستثمر في مصر بقطاعات البنوك والغاز والبترول والخدمات المالية، والعقار والسياحة، وكذلك الودائع الاستثمارية".

وأوضحت، بحسب ما نشرت صحيفة "القبس" المحلية، أنه "يصعب التكهن في الوقت الحالي بحجم المخاطر التي قد تواجهها السوق المصرية وتأثيرها على الاستثمارات والودائع الكويتية في مصر، بسبب التغيرات المتسارعة في اقتصادات العالم".

وبينت الهيئة أن "الودائع الكويتية في مصر عبارة عن وديعة أولى بمبلغ ملياري دولار ولمدة 5 سنوات وبسعر فائدة متغير، وتم إيداعها بناء على قرار مجلس الوزراء في 2013".

كما أشارت أيضا إلى أن "الوديعة الثانية قررها مجلس الوزراء في 2015، بمبلغ ملياري دولار موزعة على ثلاث ودائع، وبفائدة 2.5% سنوياً تدفع على أساس نصف سنوي (كل ستة أشهر) اعتباراً من تاريخ إيداع مبلغ الوديعة".

يشار إلى أنه في أكتوبر الماضي، أجرى رئيس غرفة التجارة والصناعة الكويتي، محمد الصقر، زيارة رسمية إلى مصر استمرت أربعة أيام، على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى يعد الأكبر منذ عقود.

وأشارت صحيفة "الجريدة" الكويتية إلى أن هذه الزيارة هدفت إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وفتح أبواب جديدة لضخ مزيد من الاستثمارات الكويتية في الاقتصاد المصري.

وبحسب بيان أصدرته غرفة التجارة الكويتية بالتزامن مع الزيارة، ضم الوفد 46 عضواً، يمثلون مجلس إدارة الغرفة، وبعض الجهات الحكومية والاتحادات المهنية ومجموعة من الشركات الكويتية.

المصدر: صحيفة القبس + الجريدة + الخليج أون لاين