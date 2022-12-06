لأول مرة في التاريخ.. الدينار الكويتي يسجل رقما قياسيا أمام الجنيه في مصر

رصدت وسائل إعلام مصرية اليوم الثلاثاء، تفاصيل أسعار العملات العربية داخل البنك المركزي والبنوك المصرية في مستهل التعاملات البنكية.

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وكانت المفاجأة تخطى الدينار الكوبتي حاجز الـ 80 جنيها لأول مرة في تاريخ الاقتصاد المصري.

وعرضت جريدة "الفجر" المصرية أسعار صرف 7 عملات عربية وأجنبية وهي: "الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الفرنك‏ ‏السويسرى، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي"، حسب ما ترصده شاشات التداول اللحظية.

وجاءت أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري:

طرح سعر الدولار اليوم 24.55 جنيه للشراء، 24.62 جنيه للبيع.

حقق سعر اليورو اليوم 25.93 جنيه للشراء، 26.02 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم 30.13 جنيه للشراء، 30.24 جنية للبيع.

سعر الفرنك‏ ‏السويسرى اليوم 26.26 جنيه للشراء، 26.35جنيه للبيع.

جاء سعر الريال السعودي اليوم 6.53 جنيه للشراء، 6.55 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم 80.01 جنيه للشراء، 80.29 جنية للبيع.

وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 6.68 جنيه للشراء، 6.70 جنيه للبيع.

المصدر: موقع جريدة الفجر