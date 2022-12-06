 
مباشر

ارتفاع أسعار النفط مدفوعة بتوقعات حول الطلب

مال وأعمال

ارتفاع أسعار النفط مدفوعة بتوقعات حول الطلب
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ubfg

ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط حالة من التفاؤل بشأن ارتفاع الطلب على الذهب الأسود مع تخفيف الصين قيود مكافحة فيروس كورونا.

إقرأ المزيد
كيف جرى تداول أسعار النفط بعد قرار
كيف جرى تداول أسعار النفط بعد قرار "أوبك+" حول الإنتاج؟

وبحلول الساعة 11:06 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.65% إلى 77.43 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" العالمي بنسبة 0.83% إلى 83.37 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وأمس دخلت عقوبات غربية على النفط الروسي المنقول بحرا حيز التنفيذ، كذلك فرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي حدا لسعر النفط الروسي المنقول بحريا بقيمة 60 دولارا للبرميل.

المصدر: RT + بلومبرغ

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا