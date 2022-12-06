ارتفاع أسعار النفط مدفوعة بتوقعات حول الطلب

ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط حالة من التفاؤل بشأن ارتفاع الطلب على الذهب الأسود مع تخفيف الصين قيود مكافحة فيروس كورونا.

إقرأ المزيد

وبحلول الساعة 11:06 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.65% إلى 77.43 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" العالمي بنسبة 0.83% إلى 83.37 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وأمس دخلت عقوبات غربية على النفط الروسي المنقول بحرا حيز التنفيذ، كذلك فرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي حدا لسعر النفط الروسي المنقول بحريا بقيمة 60 دولارا للبرميل.

المصدر: RT + بلومبرغ