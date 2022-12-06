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ميزانية السعودية تحقق نتيجة إيجابية هي الأولى في 9 سنوات

مال وأعمال

ميزانية السعودية تحقق نتيجة إيجابية هي الأولى في 9 سنوات
Globallookpress
صورة من الأرشيف - العلم السعودي
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نجحت الحكومة السعودية في إنجاز المستهدف لبرنامج التوازن المالي، وهو أحد أهم برامج خطة الإصلاح الاقتصادي "رؤية 2030"، نظرا لاتجاه ميزانية العام الجاري لتسجيل أول فائض في 9 أعوام.

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وبذلك تحولت الميزانية السعودية من التوازن المالي إلى استدامة الفوائض المتوقع استمرارها حتى 2025 مبدئيا.

وتشير توقعات وزارة المالية السعودية إلى تحول الميزانية لتسجيل فوائض اعتبارا من عام 2022 بـ90 مليار ريال، وتسعة مليارات ريال في 2023، و21 مليار ريال في 2024، و71 مليار ريال في 2025.

ووفقا لتحليل لصحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة المالية السعودية، بدأت الميزانية السعودية تسجيل عجز في ميزانياتها منذ 2014 مع تراجع أسعار النفط، حتى عام 2021 الذي أصبح ثامن الميزانيات التي تسجل عجزا على التوالي، وكان 2013 آخر الأعوام تسجيلا للفوائض بنحو 158 مليار ريال.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي) 

المصدر: الاقتصادية

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