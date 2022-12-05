خبير: مصر قادرة على زيادة عائداتها من تصدير الأسماك لأكثر من مليار دولار

أشار رئيس المكتب الفني لشركة "إنروت للاستشارات التنموية" هاني السلاموني، إلى قدرة مصر على زيادة عائداتها من تصدير الأسماك لأكثر من مليار دولار، فيما تصدر الآن بأقل من 50 مليونا.

وأوضح السلاموني أن ذلك يتطلب وجود سياسات مستدامة لتطوير صناعة الأسماك والمأكولات البحرية، والتعاون بين الدولة والقطاع الخاص، خاصة وأن قطاع الأسماك أحد الصناعات التنافسية التي يمكن الرهان عليها للتصدير للخارج وتوفير عملة صعبة للدولة.

وأكد أن مصر لديها فرصة كبيرة لتصدير سمك البلطي إلى دول الاتحاد الأوروبي، وأمريكا خاصة مع زيادة الطلب عليها، لافتا إلى أن بحيرة ناصر واحدة من أكبر البحيرات العذبة في العالم، ويوجد بها أنواع متعددة من الأسماء أهمها البلطي وقشر البياض وهي مطلوبة للتصدير.

وأضاف أن حجم إنتاج البحيرة يتراوح بين 20-25 ألف طن سنويا، منوها بأنه يمكن العمل على البحيرة وإجراء البحوث العلمية لزيادة الإنتاج 4 أضعاف، مشيرا إلى أن مصر بها 11 بحيرة كبيرة بالإضافة إلى البحرين الأحمر والمتوسط.

ولفت إلى أن هناك تحديات حول تطوير عملية صيد السمك، مؤكدا أهمية العمل على تطوير أسطول مراكب الصيد وكذلك تطوير ورفع كفاءة الصيادين، والتوسع في الصناعات المكملة مثل عبوات التعبئة وكذلك الثلج وأدوات الصيد.

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المصدر: صحيفة الأسبوع