"فيتش" تخفض توقعاتها لنمو الناتج العالمي لعام 2023

خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج الإجمالي العالمي لعام 2023 من 1.7% إلى 1.4%.

وقالت الوكالة في تقريرها حول آفاق الاقتصاد العالمي: "تم تعديل توقعات الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2023 بالخفض مرة أخرى مع تكثيف البنوك المركزية لمعركتها ضد التضخم، وسوء التوقعات بشأن سوق العقارات في الصين".

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كما خفضت من توقعاتها لنمو الاقتصاد الأمريكي لعام 2023 من 0.5% إلى 0.2% "مع زيادة وتيرة سياسة التشديد النقدي".

وخفضت أيضا توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني لعام 2023 من 4.5% إلى 4.1% بسبب "ضعف آفاق انتعاش بناء الأبنية السكنية".

تم تعديل توقعات النمو في منطقة اليورو لعام 2023 بالزيادة إلى 0.2% من 0.1$ مع انحسار أزمة الغاز الأوروبية بشكل طفيف، لكن رفع البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة سيضغط على الطلب. وتعتقد الوكالة أن خطر حدوث نقص في الغاز الطبيعي في أوروبا هذا الشتاء قد انخفض مع ارتفاع واردات الغاز الطبيعي المسال وانخفاض استهلاك الغاز.

وأضافت: "لكن الأزمة لم تنته بعد، ولا يزال ارتفاع أسعار الغاز بالجملة يلقي بثقله على الشركات والأسر".

المصدر: تاس