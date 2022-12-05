وزير مصري يكشف عن مخزون بلاده الاستراتيجي من سلع لا غنى عنها
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي، أن المخزون الاستراتيجي من الأرز التمويني في مصر يكفي لـ6.6 شهر، والزيت لـ5.7 شهر، والمعكرونة لـ7.6 شهر.
وكشف علي المصيلحي أن المخزون الاستراتيجي من القمح التمويني يكفي 5 أشهر والسكر التمويني 3.8 شهر، مع العلم أن الموسم الجديد للسكر سيبدأ في 15-1-2023.
وأشار إلى أن الاحتياطي من اللحوم الحية يبلغ 12 شهرا، والدواجن المجمدة 4.7 شهر، ونوه إلى أن الوزارة تضخ ما يقرب من 31 سلعة شهريا للمواطنين على بطاقة الدعم يستفيد منها 64 مليون مواطن.
من جانبه صرح أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين أن الوزارة تضخ يوميا كميات وفيرة من السلع التموينية والأساسية وتشمل الزيت والسكر والأرز والمكرونة، فضلا عن كميات كبيرة من السلع الغذائية الأخرى بكافة الفروع والمنافذ التموينية.
المصدر: أخبار اليوم