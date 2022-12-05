وزير مصري يكشف عن مخزون بلاده الاستراتيجي من سلع لا غنى عنها

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية ‏المصري علي المصيلحي، أن المخزون الاستراتيجي من الأرز التمويني في مصر يكفي لـ6.6 شهر، ‏والزيت لـ5.7 شهر، والمعكرونة لـ7.6 شهر.

وكشف علي المصيلحي أن المخزون الاستراتيجي من القمح التمويني يكفي 5 أشهر والسكر التمويني 3.8 شهر، مع العلم أن الموسم الجديد للسكر سيبدأ في 15-1-2023.

‏وأشار إلى أن الاحتياطي من اللحوم الحية يبلغ 12 شهرا، والدواجن ‏المجمدة 4.7 شهر، ونوه إلى أن الوزارة تضخ ما يقرب من 31 سلعة ‏شهريا للمواطنين على بطاقة الدعم يستفيد منها 64 مليون مواطن.

من جانبه صرح أحمد كمال ‏المتحدث الرسمي لوزارة التموين أن ‏الوزارة تضخ يوميا كميات وفيرة من السلع التموينية والأساسية وتشمل الزيت والسكر والأرز والمكرونة، فضلا عن كميات كبيرة من السلع الغذائية الأخرى بكافة الفروع والمنافذ التموينية.

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المصدر: أخبار اليوم