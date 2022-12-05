هبوط الأسهم السعودية إلى أدنى مستوياتها منذ 18 شهرا

أنهت معظم أسواق الأسهم في الخليج تعاملات يوم الاثنين على انخفاض وسجل المؤشر السعودي أدنى مستوى له منذ أكثر من 18 شهرا.

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وسجل المؤشر السعودي أدنى مستوى له منذ أكثر من 18 شهرا مع حفاظ مجموعة " أوبك+" على المستوى المستهدف من الإنتاج وانتظار المتداولين لاجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي المقرر الأسبوع المقبل.

وقررت "أوبك+"، الأحد الإبقاء على المستويات المستهدفة من إنتاج النفط دون تغيير في الوقت الذي تواجه فيه أسواق النفط صعوبة في تقييم تأثير تباطؤ الاقتصاد الصيني على الطلب وتأثير الحد الأقصى الذي فرضته مجموعة السبع على إمدادات النفط الروسية.

وتراجع المؤشر السعودي 2.8 في المئة، ليسجل أدنى مستوياته منذ مايو 2021، متأثرا بهبوط سهم "مصرف الراجحي" 3.8 في المئة، وتراجع سهم شركة "رتال" للتطوير العمراني 1.8 في المئة.

وأظهر مسح أجري يوم الاثنين، أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نما بأسرع وتيرة منذ سبعة أعوام في نوفمبر، مدعوما بزيادة قوية في الطلبيات الجديدة واستمرار الثقة في توقعات النمو.

المصدر: "رويترز"