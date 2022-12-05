ليبيا تعلن الاتفاق على سداد كافة مستحقات الشركات التونسية واستكمال المنطقة الاقتصادية المشتركة

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أنه تم الاتفاق على تسوية كافة ديون ليبيا أمام الشركات التونسية، بقطاعات الصحة والكهرباء والطيران.

وأوضح دبيبة في تصريح إعلامي مشترك مع رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، خلال زيارته إلى تونس، أن النقاشات أزاحت السحب التي يمكن أن تكون موجودة.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على توحيد الإجراءات الديوانية واستكمال المنطقة الاقتصادية المشتركة في راس الجدير وإلغاء كافة القيود في حركة السلع بين البلدين.

وكشف وجود 56 شركة مقاولات تونسية في ليبيا ويأمل أن يرتفع العدد.

كما تم أيضا الاتفاق على دراسة المشكلة المتعلقة بتشابه الأسماء الخاصة بالليبيين وتوضيح الأمر من خلال التعاون الأمني المشترك.

وأضاف أنه تم الاتفاق على مراجعة بعض الأحكام القضائية في تونس ضد الليبيين والتي لم تستكمل كافة الأطوار، معبرا عن أمله في تفعيل التعاون الثقافي والفني بين البلدين.

وصرح بأنه سيتم قريبا عقد اللجنة المشتركة بين البلدين في طرابلس، وسيتم خلالها تقييم مدى التقدم في إنجاز ما تمّ الاتّفاق عليه خلال هذه الزيارة.

وأشاد رئيس الحكومة الليبية على عراقة العلاقة بين البلدين والشعبين، مؤكدا أنه لا يمكن أن تفصلهم حدود أو مشاكل أو العراقيل.

المصدر: وسائل إعلام تونسية