صحيفة: ولي العهد السعودي ينوي استثمار نصف مليار دولار في "كريدي سويس"

ينوي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استثمار نحو 500 مليون دولار في "كريدي سويس فيرست بوسطن" المتفرّعة عن مصرف "كريدي سويس" الاستثماري، حسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

وعددت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة لم تسمها عددا من المستثمرين المحتملين في الوحدة الجديدة المنبثقة عن مصرف "كريدي سويس".

وإضافة إلى ولي العهد السعودي، تشمل قائمة المستثمرين المحتملين "أتلاس ميرشانت كابيتال" وهي شركة أسهم خاصة يديرها الرئيس السابق لمجموعة "باركليز" المصرفية العملاقة بوب دايمند، والتي تعتزم أيضا ضخ 500 مليون دولار في الوحدة، بحسب المصادر التي نقلت عنها "وول ستريت جورنال".

وأشارت الصحيفة إلى أن "كريدي سويس" نفسه ذكر في السابق أنه تلقى تعهّدا بمبلغ قدره 500 مليون دولار من مستثمر لم يكشف اسمه. وأوضح رئيسه الأسبوع الماضي بأنه تلقى تعهّدات مؤكدة أخرى.

وقالت مصادر "وول ستريت جورنال" إن المصرف لم يحصل بعد على عرض رسمي من الجهة السعودية.

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وكشف "كريدي سويس" عن خطة ضخمة لإعادة الهيكلة نهاية أكتوبر الماضي، تتركز على إحداث تحوّل جذري في وحدته المصرفية الاستثمارية التي هزّتها سلسلة فضائح.

وشملت التغييرات قرارا بإعادة إحياء علامته التجارية "فيرست بوسطن" التي تحمل اسم مصرف استثماري أميركي دمجه عام 1990، لتتولى أنشطة سوق رأس المال والأعمال الاستشارية.

ويجمع ثاني أكبر مصرف في سويسرا 4,2 مليارات دولار كأسهم جديدة في إطار عملية إعادة الهيكلة هذه التي ستجعل البنك الأهلي السعودي أكبر مساهم فيها.

ويملك البنك الأهلي حاليا حصة نسبتها 9,9 في المئة في مجموعة كريدي سويس.

وذكرت "وول ستريت جورنال" أنه ما زال غير واضح إن كان الأمير محمد، الذي يُنظر إليه بوصفه الحاكم الفعلي للسعودية، يهدف للقيام بعمليته الاستثمارية عبر هذا المصرف أو عبر "وسيط استثماري آخر".

وتراجع سعر أسهم المصرف بنسبة 77 في المئة منذ مارس 2021، لكن الشائعات بشأن اهتمام الأمير محمد بالاستثمار فيه أدت إلى ارتفاعها بشكل كبير.

وارتفعت الأسهم بأكثر من 7 في المئة في تعاملات الصباح الاثنين، قبل أن تتراجع قليلا.

المصدر: "أ ف ب"