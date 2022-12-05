وزير التنمية الاقتصادية الروسي: التضخم في روسيا الآن عند مستوى أقل من دول غربية

صرح وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف، بأن التضخم في روسيا في الوقت الراهن عند مستوى أقل مما هو عليه في العديد من البلدان الغربية.

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وأشار وزير التنمية الاقتصادية الروسي إلى أن هذا الواقع أصبح عاملا في دعم سعر صرف الروبل الروسي، وشدد على أن السعر الحالي للعملة الروسية يعكس الوضع الحقيقي للعرض والطلب على العملة في السوق.

وقال ريشيتنيكوف، ردا على سؤال حول سعر صرف الروبل: "تتضمن توقعاتنا انخفاضا محدودا للغاية للروبل. يجب أن ندرك أننا الآن في وضع فريد تماما عندما يكون التضخم في روسيا أقل مما عليه في العديد من الدول الغربية".

وتتوقع وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن يكون متوسط ​​سعر صرف العملة الروسية للعام الجاري عند 68.1 روبل للدولار، وفي العام 2023 عند 68.3، على أن يبلغ متوسط السعر في العام 2024 مستوى 70.9 روبل للدولار، وفي العام 2025 مستوى 72.2 روبل.

وبحسب توقعات وزارة التنمية الاقتصادية فإنه من المتوقع أن يصل التضخم في روسيا هذا العام إلى مستوى 12.4%.

المصدر: نوفوستي