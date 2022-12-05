لافروف: 3 مصارف في أذربيجان ترتبط بالنظير الروسي لمنظومة SWIFT

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن ثلاثة بنوك أذربيجانية ربطت نفسها مع النظير الروسي لمنظومة سويفت الخاصة بالاتصالات المالية العالمية بين البنوك.

ووفقا له، هناك اهتمام واضح بنظام الدفع الروسي "مير، وتجري مناقشة هذه القضايا.

وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي بموسكو: "فيما يتعلق بنظام الدفع MIR، وكذلك ربط البنوك الأذربيجانية بنظام الرسائل المالية للبنك المركزي الروسي، فهي مسألة تبقى آنية كثيرا: هناك ثلاثة بنوك أذربيجانية تستخدم بالفعل نظام الاتصالات المالي للمصرف المركزي الروسي، وهناك اهتمام كذلك كما نرى باستخدام نظام الدفع الروسي مير".

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وتابع لافروف: "وخاصة سيعزز ذلك بشكل كبير الاتصالات بين الناس بشكل عام، وكذلك التفاعل بين الهياكل والمؤسسات التجارية، وسيشجع بالطبع السياحة".

ويرى الوزير الروسي، أن "كل هذه القضايا تخضع لسيطرة رئيسي الحكومة والدوائر المعنية في الدولتين".

المصدر: نوفوستي