المالية الروسية تكشف عن حجم إيرادات النفط والغاز

أعلنت وزارة المالية الروسية، اليوم الاثنين، أن إيرادات النفط والغاز الإضافية لشهر نوفمبر الماضي جاءت دون المستوى المتوقع بنحو 90.2 مليار روبل (حوالي 1.38 مليار دولار).

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وقالت الوزارة الروسية في تقرير لها، إنه من المتوقع أن يصل حجم إيرادات النفط والغاز الإضافية المرتبط بزيادة سعر النفط عن المستوى الأساسي في ديسمبر 2022 إلى مستوى 176.1 مليار روبل، ومع الأخذ في الاعتبار الانحراف في نوفمبر الماضي، فإن حجم إيرادات النفط والغاز يقدر عند 85.9 مليار روبل.

وقبل ذلك أفادت الوزارة بأن عائدات روسيا من النفط والغاز في شهر أكتوبر الماضي تضاعفت، فيما صرح رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، بأن محاولات الدول الغربية لفرض قيود وعقوبات على قطاع موارد الطاقة الروسية، تسببت بزيادة موارده وأرباحه.

وفي وقت سابق، تحدثت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية عن ارتفاع في صادرات النفط الروسي بواسطة البحر في الأسبوع الأول من نوفمبر الماضي وذلك قبل حلول 5 ديسمبر 2022 موعد فرض قيود على النفط الروسي من قبل الاتحاد الأوروبي.

وأشارت إلى أن الحجم اليومي للنفط المصدر من روسيا ارتفع إلى 3.6 مليون برميل في نهاية أكتوبر - بداية نوفمبر، وهو أعلى مستوى منذ بداية يونيو 2022.

المصدر: إنترفاكس + بلومبرغ