تحرك في مصر بعد وصول سعر الذهب إلى مستوى قياسي

أوقفت منصة آي صاغة، لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، نشر حركة أسعار الذهب بالأسواق المحلية، خلال تعاملات اليوم الاثنين.

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وجاء القرار لعدم استقرار السوق وتحريك الأسعار لمستويات غير مسبوقة، وتجاوز سعر غرام الذهب عيار 21 مستوى 1800 جنيه.

ارتفاع أسعار الذهب جاء على الرغم من استقرار سعر تداول الأوقية بالبورصة العالمية، عند مستوى 1797 دولار، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها منذ خمسة أشهر، في الوقت الذي تراجع فيه الدولار بعد أن خفف عدد أكبر من المدن الصينية قيود مكافحة كوفيد-19 خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال سعيد إمبابى، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن الشركة أوقفت حركة الأسعار لحين استقرار السوق، في ظل وجود تلاعب فج تحت أوهام العرض والطلب، ليتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 1800 جنيه، بجانب وجود تفاوت في الأسعار داخل السوق حتى مستوى 1850 جنيها، بعد انفصال السعر المحلي عن السعر العالمي.

وأضاف إمبابي، أن أسعار الذهب قد شهدت تحركات قوية خلال أمس الأحد على الرغم من العطلة الأسبوعية وتوقف التداول بالأسواق، ما يبرهن على موجود مضاربات وتلاعب، واحتكار في السلعة بغرض رفع الأسعار، بجانب التسعير على دولار بالسوق الموازي تجاوز نحو 36 جنيهًا.

بينما أكد أمير رزق، الخبير في مجال الذهب، أنه توجد لخبطة في الأسعار ولا يوجد سعر الآن لحين ضبط السوق في الأسعار، ولن يتم الإعلان عن أسعار إلا بعد استقرار السوق.

المصدر: القاهرة 24