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ارتفاع سهم "ياندكس" بعد قبول كودرين عرضا من الشركة الروسية

مال وأعمال

ارتفاع سهم
Globallookpress
صورة من الأرشيف - سهم شركة "ياندكس"
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صعد سهم شركة "ياندكس" الروسية العملاقة للتقنيات الحديثة، اليوم الاثنين، بعد أن أعلن أليكسي كودرين، الذي شغل منصب رئيس ديوان المحاسبة الروسي، أنه قبل عرض عمل من الشركة.

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وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت موسكو، صعد سهم شركة "ياندكس" الروسية بنسبة 1.5% إلى مستوى 2000 روبلا للسهم.

وجاء الصعود بعد أن أعلن أليكسي كودرين، الذي شغل منصب رئيس ديوان المحاسبة الروسي، أنه قبل عرض عمل من شركة "ياندكس" الروسية العملاقة للتقنيات الحديثة.

وعلى صعيد التداولات، صعد مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.95% إلى 2201.5 نقطة، فيما ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.69% إلى 1115 نقطة.

وفي سوق العملات، ازداد سعر صرف الدولار بواقع 15 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيكا) إلى 62.15 روبل، فيما صعد صرف اليورو بواقع 48 كوبيكا إلى 65.48 روبل.

المصدر: RT

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