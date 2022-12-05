مصر تنفذ "قناة سويس" في دولة إفريقية.. وتمد السفن بأنواع جديدة من الوقود

أعلنت هيئة قناة السويس في مصر مشاركتها عبر شركاتها في مشروع قومي بنيجيريا يتضمن تنفيذ قناة ملاحية داخلية بطول 350 كم.

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وأوضحت القناة أنه سيتم تنفيذ المشروع بعد أن وقع الاختيار على شركات الهيئة للمساهمة في المشروع، حيث تم عقد مجموعة من المفاوضات بين الطرفين وفي انتظار انتهاء الحكومة النيجيرية من الانتخابات في فبراير المقبل لاستكمال المفاوضات للمشاركة في المشروع، الذي ستلعب فيه شركة القناة لأعمال الموانئ دورًا رئيسيا خاصة في أعمال التكريك.

وتعتزم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إطلاق أولى خدماتها لتموين السفن بالوقود في يناير المقبل، عبر مركب محمل بنوعين من الطاقة، الأول وقود بحرى، والثاني منخفض الكبريت، لتلبية جميع احتياجات كل أنواع السفن المارة من المجرى الملاحي.

وبحسب تصريحات مصادر مطلعة لـ"المال"، فإن خدمات تزويد السفن بالوقود هي مرحلة من مشروعات الخدمات المقرر إطلاقها في المنطقة الاقتصادية، والذى يشتمل على إتاحة 25 خدمة أخرى للسفن المارة بالقناة، ومن بينها: الإمداد بالغذاء، والماء، والزيوت، إضافة إلى الإخلاء الطبي، والتوريدات البحرية، وأعمال الإصلاح والصيانة للناقلات.

كما تبحث المنطقة الاقتصادية للقناة المشاركة بحصص في مشروعات الوقود الأخضر عبر إنشاء شركة استثمارية تابعة لتكون ذراعا استثمارية لها، ووفق بيان صحفي فإنَ الخطوة تهدف إلى انتقال الهيئة من تقديم الخدمات وتيسير مناخ الاستثمار إلى أن تكون شريكا داعما في مشروعاتها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية