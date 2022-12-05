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كودرين ينتقل إلى "ياندكس" بعد استقالته من ديوان المحاسبة الروسي.. فما هو منصبه الجديد؟

مال وأعمال

كودرين ينتقل إلى
Globallookpress
صورة من الأرشيف - أليكسي كودرين
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أعلن أليكسي كودرين، الذي شغل منصب رئيس ديوان المحاسبة الروسي، أنه قبل عرض عمل من شركة "ياندكس" الروسية العملاقة للتقنيات الحديثة.

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وقال كودرين في منشور في قناته بتطبيق "تلغرام" اليوم الاثنين، إنه قبل عرض من "ياندكس" بأن يصبح مستشارا في مجال حوكمة الشركة. وأضاف أنه جنبا إلى جنب مع الإدارة سيعمل على تطوير هيكل الشركة، الذي سيتضمن التنمية المستدامة للشركة في جميع الأسواق، بما في ذلك الأسواق الدولية.

وفي 30 نوفمبر الماضي، وافق مجلس الاتحاد الروسي، في اجتماع، على إقالة أليكسي كودرين من منصب رئيس ديوان المحاسبة الروسي، وذلك تمهيدا لانضمامه إلى شركة "ياندكس".

المصدر: برايم

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