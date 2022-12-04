مسؤول مصري يعلق على أمر يزعج الحكومة المصرية يخص خدمة الدين الخارجي السنوي

كشف نائب وزير المالية المصري أحمد كجوك، أن الدين الخارجي للبلاد يمثل 45% من الدين الحكومي لتمويل الموازنة، وأن "ما يزعج هو خدمة الدين السنوي الذي وصل لمستويات مزعجة".

وقال كجوك إن الدين الخارجي ناتج من صندوق النقد وبعض البنوك الدولية بمتوسط سداد 9 سنوات، لافتا إلى أن نسبة 65% من هذا الدين بالسعر الثابت.

وأضاف خلال مؤتمر نظمته كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن الحل يكمن في استخدام الدين وإدارته بشكل جيد وأن نقلل من الدين الخارجي مقابل الناتج المحلي".

وأوضح في كلمته أنه "لا يوجد دولة ليس لديها دين، لافتا إلى أن المهم هو أن نعرف كيف ندير الدين وحجمه وأن نخلق بيئة ممكنة، ولتحقيق ذلك لا بد من الإنفاق على البنية التحتية التي يمكن للقطاع الخاص أن يقوم بها أيضا وهو قادر على إدارة الأصول".

المصدر: القاهرة 24