 
مباشر

لجنة مراقبة "أوبك +" توصي بالحفاظ على خطة إنتاج النفط الحالية

مال وأعمال

لجنة مراقبة
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uayu

قال مصدر لمراسل "تاس"، إن لجنة المراقبة في "أوبك +" أوصت في اجتماع اليوم الأحد، بالحفاظ على خطة إنتاج النفط الحالية، والتي تنص على خفض الإنتاج من نوفمبر بمقدار 2 مليون برميل يوميا.

وأضاف المصدر: "تمت التوصية ببقاء الحصص عند نفس المستوى".

في البداية، كان من المقرر عقد هذا الاجتماع بشكل شخصي في فيينا، ولكن في بداية الأسبوع، قرر الوزراء الاجتماع عبر الفيديو.

إقرأ المزيد
دول
دول "أوبك +" تناقش خطة إنتاج النفط اليوم

ويأتي اجتماع اليوم الأحد لأعضاء مجموعة "أوبك+"، قبل يوم من بدء سريان قرار الاتحاد الأوروبي تحديد سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحرا.

المصدر: تاس

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا