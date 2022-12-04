لجنة مراقبة "أوبك +" توصي بالحفاظ على خطة إنتاج النفط الحالية

قال مصدر لمراسل "تاس"، إن لجنة المراقبة في "أوبك +" أوصت في اجتماع اليوم الأحد، بالحفاظ على خطة إنتاج النفط الحالية، والتي تنص على خفض الإنتاج من نوفمبر بمقدار 2 مليون برميل يوميا.

وأضاف المصدر: "تمت التوصية ببقاء الحصص عند نفس المستوى".

في البداية، كان من المقرر عقد هذا الاجتماع بشكل شخصي في فيينا، ولكن في بداية الأسبوع، قرر الوزراء الاجتماع عبر الفيديو.

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ويأتي اجتماع اليوم الأحد لأعضاء مجموعة "أوبك+"، قبل يوم من بدء سريان قرار الاتحاد الأوروبي تحديد سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحرا.

المصدر: تاس