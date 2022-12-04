"وول ستريت جورنال": "آبل" تعجّل خططها لنقل جزء من إنتاجها إلى خارج الصين

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادرها أن شركة "آبل" تعجّل خططها لنقل بعض إنتاجها إلى خارج الصين.

وقالت المصادر إن الشركة تطلب من الموردين أن يكونوا أكثر نشاطا في التخطيط لتجميع منتجاتها في دول آسيوية أخرى، وخاصة الهند وفيتنام، وتسعى لتقليل الاعتماد على المجمعات التايوانية بقيادة شركة فوكسكون التايوانية.

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وأضافت الصحيفة: "سرّعت شركة آبل خططها لنقل بعض إنتاجها خارج الصين في الأسابيع الأخيرة".

وأشارت الصحيفة إلى أن الاضطرابات في مصنع "آي فون" في مدينة تشنغتشو ساهمت في قرار الشركة.

وذكرت الصحيفة، نقلا عن محللين وأفراد من سلسلة التوريد التابعة لشركة "أبل"، أن الشركة لم تعد تشعر بالراحة من ارتباط جزء كبير من أعمالها بالمكان نفسه.

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" في نوفمبر أن مئات العمال في مصنع شركة فوكسكون للتكنولوجيا في مدينة تشنغتشو بالصين، أكبر مصنع آيفون في العالم، كانوا يحتجون على القيود التي فرضت بهدف منع تفشي فيروس "كورونا".

المصدر: نوفوستي