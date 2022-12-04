مجلس "الدوما": روسيا ليست بحاجة لـ"أسطول ظل" لتصدير نفطها

صرح النائب الأول لرئيس لجنة مجلس "الدوما" للشؤون الدولية أليكسي تشيبا، بأن روسيا ليست بحاجة إلى "أسطول ظل" لتصدير نفطها وأن الكثير من الدول الهامة تستورد النفط الروسي.

وشدد البرلماني على أن مثل هذه السياسة لا تؤدي إلا إلى أزمة طاقة وزيادة حادة في أسعار النفط و "أرباح طائلة لبعض الشركات، بما فيها الأمريكية".

وأضاف: "هم يقتلون أوروبا بالعقوبات ويكسبون "الكثير من المال".

وحذرت صحيفة "إيكونوميست" من أن يؤدي فرض الاتحاد الأوروبي سقفا لأسعار النفط الروسي المنقول بحرا إلى شح الخام وارتفاع حاد بأسعار النفط، حيث حذرت روسيا من أنها لن تبيع النفط بأقل من سعره.

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المصدر: لينتا.رو