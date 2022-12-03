قررت مصر إنشاء أول مصنع لإنتاج لاصقات علاج الحروق والقدم السكري من النسيج الأمينوثي بمشيمة الولادة، بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع التابع لهيئة الطاقة الذرية.

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وجاء القرار بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية، لتبدأ مصر رسميا فى تصنيع هذا العلاج بجودة تفوق المنتج الأجنبى من خلال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، حيث أن تكلفة هذا العلاج فى أمريكا تصل لـ800 دولار للاصقة الواحدة، بينما يمكن توفيره في مصر بسعر 300 جنيه فقط.

وقالت الدكتورة سحر إسماعيل رئيس المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع التابع لهيئة الطاقة الذرية، أن مشروع الأنسجة الأمينيثية المشععة بدأ منذ عام 2004 بتوصية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنذ ذلك التاريخ تجرى هيئة الطاقة الذرية من خلال فريق علمى تحت إشراف الدكتورة نشوى كمال رضوان، العديد من الأبحاث والتجارب لتحديث المنتج والاستفادة منه في علاج الحروق والقدم السكرى والتجاعيد وغيرها من الأمراض والقرح الجلدية.

وأوضحت رئيس المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع، أن الهيئة برئاسة الدكتور عمرو الحاج حصلت على موافقة وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية لبدء تصنيع ملصقات علاج الحروق والقدم السكري والتجاعيد المستخرج من مشيمة الولادة بعد تعرضه للتشعيع وهو ما يوكد قدرة مصر على الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

وأضافت الدكتورة سحر إسماعيل أن المصنع سيعمل في البداية بطاقة إنتاجية تصل لـ12 ألف ملصق شهريا بواقع 120 الف سنويا، لافتة إلى أنه جاري استكمال الإجراءات والتراخيص اللازمة للمصنع، ومن المتوقع أن يتم تشغيله منتصف العام المقبل.

وكشفت الدكتورة سحر إسماعيل أن المشيمة التي تستخدم لاستخراج هذا العلاج يجب أن تكون بعد الولادة القيصرية أما مشيمة الولادة الطبيعية لا تستخدم في هذا المجال، كاشفة أنه سيتم التعاون مع المستشفيات الحكومية فقط في البداية للحصول على مشيمة الولادة القيصرية.

وتابعت الدكتورة سحر إسماعيل أنه من المقرر أن يتم وضع قوانين منظمة للتعامل مع المستشفيات الخاصة للحصول على مشيمة الولادة القيصرية لضمان عدم استغلال هذا المشروع بشكل خاص يضر بالصالح العام.

وقالت الدكتورة سحر إسماعيل أنه سيتم انشاء معمل إنتاجى على أعلى مستويات الأمان والجودة التى تتوافق مع المعايير الدولية لإنتاج النسيج الأمينوسي المستخرج من مشيمة الولادة بهيئة الطاقة الذرية، موضحة أنه تم عمل إنتاج تجريبي للنسيج الأمينوسي و العديد من التجارب العلمية لإثبات فاعليتة العلاجية وتوافقه الأكلينيكى بالنسبة لمرضى قرح الفراش والقدم السكري والحروق الإشعاعية.

المصدر: اليوم السابع