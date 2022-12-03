فرنسا تنشئ أول سوق من نوعها في مصر بمليارات الجنيهات

أعلن مساعد أول وزير التموين المصري ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إبراهيم عشماوي، أن السوق المصرية ستشهد تدشين أول سوق جملة نموذجية من الجيل الثالث.

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وأشار عشماوي إلى أن السوق ستكون باستثمارات 8 مليارات جنيه بإدارة فرنسية، إلى جانب إنشاء المخازن الاستراتيجية، موضحا أن قطاع التجارة في مصر يعمل به نحو 15 مليون عامل، بما يعادل ثلث العمالة.

وأشار عشماوي إلى أن قطاع التجارة في مصر أكبر المساهمين في إجمالي الناتج المحلي الذي بلغ 392 مليار دولار، وكان نصيب قطاع التجارة 21% من الإجمالي بقيمة 1.3 مليار دولار مثل تجارة الجملة والتجزئة والنقل واللوجستيات ومؤخرا التجارة الإلكترونية.

المصدر: الأهرام