ليمارينكو: إنتاج "ساخالين -2 " تجاوز الخطة بنسبة 15٪ بعد مغادرة Shell له

قال حاكم مقاطعة ساخالين فاليري ليمارينكو، إن إنتاج "ساخالين -2" للنفط والغاز، تجاوز الحدود المخطط لها بنسبة 15٪ بعد تغيير الشركة المشرفة على تشغيله.

وأضاف ليمارينكو: "الوضع إيجابي إلى حد كبير في مشروع ساخالين-2، ويتم تحقيق خطة الإنتاج بزيادة 15% تقريبا. وحدث ذلك بعد أن استلمت الكوادر الفنية الروسية إدارة المشروع بعد مغادرة شركة Shell. يقوم الكادر الروسي بحل كل المهام الموجودة في الخطة".

وقدم الحاكم كذلك تقييما إيجابيا، للتغييرات المماثلة التي حدثت في إدارة مشروع "ساخالين -1 "، الذي ترأسه مؤسسة تابعة لشركة روسنفت.

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وقال: "خلال الشهر الأخير، تم استئناف العمل. وهم ينتجون النفط منذ 15 مايو. والآن بدأت الشحنات بالفعل، وبدأ الإنتاج بعد توقف دام نصف عام. هذا التوقف من الواضح أنه سيكون ضربة لميزانية العام المقبل".

في 30 يونيو الماضي، وقع الرئيس فلاديمير بوتين على مرسوم، تم من خلاله استبعاد شركة Sakhalin Energy من الإشراف على تشغيل مشروع "ساخالين -2 "، وتكليف شركة روسية مساهمة بهذه المهمة.

المصدر: تاس