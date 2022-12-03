شركة صيدلانية روسية تدخل العراق وعينها على إيران

قال غيورغي بوبليانسكي مدير عام شركة الأدوية الروسية Vertex، إن هذه الشركة دخلت إلى السوق العراقية، وتدرس آفاق دخول السوق الإيرانية.

وأضاف في حديث للصحفيين اليوم: "باشرنا بدراسة سوق إيران ننظر في الفرص التي قد تتوفر هناك. في العراق قدمنا طلبا لتسجيل منتجات لأدوية علاج أمراض الأسنان. لا نفكر بعد في دخول سوق أمريكا اللاتينية".

إقرأ المزيد

يشار إلى أن الشركة خفضت هذا العام حجم الصادرات بشكل طفيف، مقارنة بالعام السابق. وقد تغادر جورجيا قائمة الدول التي تستورد منتجات الشركة.

وتنتج الشركة في الوقت الراهن، أدوية لعلاج العديد من الأمراض، بما في ذلك أمراض النساء، والأمراض الجلدية، وأمراض القلب، وأمراض الأنف والأذن والحنجرة، وكذلك الأدوية لعلاج أعراض الإنفلونزا ونزلات البرد.

المصدر: تاس