 
مباشر

الخزانة الأمريكية: بوسع روسيا الاستفادة من خدمات G7 إن قبلت بيع نفطها بالسعر المحدد

مال وأعمال

الخزانة الأمريكية: بوسع روسيا الاستفادة من خدمات G7 إن قبلت بيع نفطها بالسعر المحدد
Legion-Media Peter Silverman
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uaoe

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنه سيكون بوسع روسيا الاستفادة من الخدمات التي تقدمها دول مجموعة السبع، إن التزمت بسقف أسعار نفطها الذي حددته دول المجموعة.

وقالت الوزارة الأمريكية في بيان لها، يوم الجمعة، إنه "بإمكان روسيا بيع النفط عند مستوى السعر المحدد أو أدنى منه مع الحفاظ على نفطها في الأسواق العالمية بأسعار منخفضة بالنسبة للمستوردين والاستفادة من الخدمات ذات النوعية العالية التي تقدمها الدول السبع".

إقرأ المزيد
مجموعة السبع تتفق على تحديد سقف سعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل
مجموعة السبع تتفق على تحديد سقف سعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل

وتابعت: "وبإمكانها كذلك الاعتماد على مقدمي الخدمات من خارج الدول السبع، التي يعتبر نطاقها محدودا وأغلى ثمنا وموثوق به أقل".

واعتبرت الوزارة أنه "من مصلحة روسيا الحفاظ على حجم مبيعات عند المستويات القائمة".

ويأتي ذلك على خلفية اتفاق دول مجموعة السبع الكبار وأستراليا على تحديد سقف السعر للنفط الروسي عند مستوى الـ 60 دولارا مقابل البرميل.

واتفق الاتحاد الأوروبي أيضا على تحديد سقف لأسعار النفط الروسي عند المستوى ذاته.

وكانت روسيا قد أعلنت أنها لن تبيع النفط للدول التي ستطبق تلك الإجراءات.

المصدر: نوفوستي

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مونديال 2022.. سويسرا تهزم صربيا وتبلغ ثمن النهائي (فيديو)