البيت الأبيض يؤيد السقف السعري للنفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل

أعرب منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، عن تأييد واشنطن تحديد الاتحاد الأوروبي السقف السعري للنفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل

ونقلت وكالة "تاس" عن كيربي قوله خلال إحاطة قدمها: "نعتقد أن 60 دولارا للبرميل مناسبة".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن دول الاتحاد الأوروبي توصلت إلى اتفاق بشأن سقف أسعار النفط الروسي عند 60 دولارا.

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وأعلنت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي أن سفراء دول الاتحاد الأوروبي أكدوا رسميا قرار فرض سقف على أسعار النفط من روسيا.

المصدر: RT