أول رحلة طيران تغادر سلطنة عمان إلى روسيا منذ الجائحة

أقلعت أول رحلة بعد الجائحة من العاصمة العمانية مسقط اليوم الجمعة إلى موسكو، حيث من المخطط أن تصل روسيا وتعود بالسياح إلى السلطنة الليلة.

وسينظم الطيران العماني 3 رحلات أسبوعيا إلى مطار شيريميتيفو بالعاصمة موسكو، وستنفذ الرحلات أيام الأربعاء والجمعة والأحد.

ومن المخطط إطلاق رحلة إضافية يوم الاثنين اعتبارا من 26 ديسمبر 2022، وسيتم تنفيذ الرحلات بواسطة طائرات "إيرباص" من طراز A330-300.

ويتسع الطراز لـ230 مقعدا، منها 240 مقعدا من الدرجة الاقتصادية و26 مقعدا لدرجة الأعمال.

وينص جدول الطيران مغادرة الرحلات مطار موسكو في وقت متأخر من المساء والوصول إلى مسقط في الصباح الباكر من اليوم التالي، على أن تغادر العاصمة العمانية في النهار وتصل مطار شيريميتيفو في المساء.

ويبلغ متوسط سعر التذكرة ألف يورو للرحلة الكاملة (ذهاب - إياب).

المصدر: نوفوستي