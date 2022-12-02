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السعودية.. بدء اشتراط تسجيل البصمة لإصدار تأشيرات العمرة للقادمين من 5 دول

مال وأعمال

السعودية.. بدء اشتراط تسجيل البصمة لإصدار تأشيرات العمرة للقادمين من 5 دول
Globallookpress
صورة من الأرشيف
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أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم، بدء اشتراط تسجيل الخصائص الحيوية "البصمة" لإصدار تأشيرات "العمرة" إلكترونيا للقادمين إلى مكة المكرمة من بريطانيا وتونس والكويت وبنغلاديش وماليزيا.

وأفادت الوزارة عبر حسابها "تويتر"، بأن الهدف من التسجيل تسهيل إجراءات الدخول عبر منافذ المملكة، وإثراء التجربة الرقمية لضيوف الرحمن، مبينة خطوات تسجيل هذه الخصائص.  

وأوضحت أن تسجيل البصمة يكون بتحميل تطبيق (Saudi Visa Bio) للهواتف الذكية، مع تحديد نوع التأشيرة، والقراءة الفورية لجواز السفر، والتقاط صورة الوجه من الكاميرا الأمامية ومطابقتها مع الصورة الشخصية في جواز السفر، إضافة الى مسح بصمات الأصابع العشر إلكترونيا من خلال الكاميرا. 

المصدر: RT

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