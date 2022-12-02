"إيرباص" للطيران تحاول التخلي عن التيتانيوم من روسيا

ذكرت وسائل إعلام أمريكية اليوم الجمعة أن شركة الطيران الأوروبية "إيرباص" تخطط للتوقف بشكل كامل عن استخدام التيتانيوم الروسي في غضون بضعة أشهر.

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة "إيرباص" للدفاع والفضاء مايكل شولهورن: "نحن بصدد الانفصال عن روسيا بشأن قضية (إمدادات) التيتانيوم. سيستغرق هذا الأمر شهورا وليس سنوات. حاليا لا تزال شركة "إيرباص" تشتري نسبة معينة من التيتانيوم الروسي، لكن من الواضح أننا في طريقنا إلى الاستقلال".

ووفقا لشولهورن، فقد ألغت الشركة الأوروبية تماما استخدام التيتانيوم المصنوع في روسيا في إنتاج الطائرات العسكرية، وسيستغرق الأمر بعض الوقت لاستبدال المواد الخام من روسيا في القطاع المدني لشركة "إيرباص".

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن حالة القلق أدت إلى زيادة مشتريات التيتانيوم في الولايات المتحدة واليابان، مع العلم أن اعتماد موردي المعادن الجدد قد يستغرق سنوات بسبب المعايير الصارمة لصناعة الطيران.

المصدر: تاس