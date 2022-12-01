وسائل إعلام: اتفاق مبدئي لدول الاتحاد الأوروبي على سقف سعر النفط الروسي

ذكرت وسائل إعلام أن دول الاتحاد الأوروبي اتفقت بشكل مبدئي على تحديد سقف سعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل، مشيرة إلى أن الإجماع التام على هذا القرار رهن موافقة بولندا.

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وبحسب دبلوماسي أوروبي فإن بولندا، التي دعت إلى مستوى أدنى من 60 دولار للبرميل، يفترض أن تعطي موافقتها في وقت لاحق اليوم.

كذلك تدرس الدول الأوروبية إمكانية مراجعة سقف السعر في المستقبل بشرط أن يكون هذا المستوى أقل بنسبة 5% على الأقل من أسعار السوق.

وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم مفوضية الطاقة الأوروبية، تيم ماكفي، بأن دول الاتحاد الأوروبي لم تتوصل اليوم إلى اتفاق حول سقف سعر برميل النفط الروسي، مشيرا إلى أن الاتحاد يواصل العمل مع شركاء في G7.

وقال المسؤول في مؤتمر صحفي بروكسل: "نواصل العمل مع الشركاء الأجانب في مجموعة السبع، وكذلك مع جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن مسألة سقف سعر برميل النفط، حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق، سنواصل العمل".

وقبل ذلك أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن روسيا ليست مهتمة بمستوى سقف سعر برميل النفط الذي سيحدده الغرب، وشدد على أن بلاده ستبرم اتفاقات مباشرة مع الشركاء.

يذكر أن دول مجموعة السبع اتفقت على فرض سقف على أسعار النفط الروسي في إطار العقوبات ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي