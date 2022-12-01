المركزي الروسي يعلن انخفاض حصة الدولار واليورو في المدفوعات الخارجية

تراجعت حصة الدولار واليورو في المدفوعات الخارجية لروسيا أكثر من الثلث منذ بداية العام الجاري وسجلت 50%، بعد 79% مطلع العام.

وجاء ذلك ضمن تقرير يشمل مراجعة الاستقرار المالي في البلاد، وأفاد المنظم الروسي بأن جزء كبيرا من مدفوعات التصدير والاستيراد لا يزال بالدولار واليورو، وبأن هذه المدفوعات أصبحت الآن صعبة للغاية بسبب حقيقة أن نسبة كبيرة من البنوك تخضع للعقوبات ولا يمكنها تنفيذ مثل هذه العمليات وبعض البنوك منفصلة عن "سويفت".

وأضاف المركزي الروسي أن 50% من المدفوعات الخارجية بعملات بديلة للدولار واليورو، فيما كان المؤشر في بداية العام عند مستوى 21%.

وجاء في التقرير: "يرتبط ترتيب المدفوعات بالعملات البديلة بصعوباته الخاصة، إذ يجب إنشاء البنية التحتية اللازمة، التي يتم العمل عليها الآن".

وأشار إلى حصة اليوان في تداولات العملات في روسيا ارتفعت من 3% تم تسجيلها في مارس الماضي إلى مستوى 33% في نوفمبر الماضي، وقال المركزي، إن "المشاركين في السوق لم ينفذوا عمليات يوان - روبل، لكنهم حولوا جزءا من الأموال من الدولارات واليورو إلى العملة الصينية".

كذلك لفت إلى زيادة حجم التداول بعملات الدول الصديقة الأخرى على أساس شهري بواقع 6 مرات من 6.5 مليار روبل في مارس 2022 إلى 39.4 مليار روبل في سبتمبر 2022.

وقال المركزي الروسي إن مشتريات الأفراد من الأسهم الروسية في الفترة من مارس حتى سبتمبر من هذا العام تجاوزت المبيعات بواقع 475 مليار روبل تنظيم الإقراض.

المصدر: برايم