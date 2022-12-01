الحكومة المصرية تعلن تكاليف بناء المرحلة الأولى من المدينة الجديدة

قال وزير الإسكان المصري عاصم الجزار، إن تكلفة المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة بلغت 24 مليار جنيه.

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وأوضح الوزير المصري خلال افتتاح المدينة الجديدة بحضور الرئيس المصري عبدا الفتاح السيسي، "نقوم بعمل مشروعات إسكان اجتماعى وشبكة طرق وموصلات لها فوائد مباشرة، وفوائد أكبر بأن يكون لدينا شبكة طرق قوية ووسائل للتواصل والتنمية الاقتصادية بين مناطق الجمهورية المختلفة، لافتا إلى أن هذا يحدث عندما ندرس الوعاء الذى نضع عليه التنمية".

وأضاف وزير الإسكان أنه خلال افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة،: لدينا خطة تحلية لسنة 2052 .. وحجزنا مناطق للأراضى الخاصة بتلك المحطات، حيث ستكون على مساحة 9 مليون متر مكعب، وننفذ في الخطة الخمسية الأولى ثلثهم.

وأوضح عاصم الجزار، أن تكلفة المرحلة الأولى من مشروع مدينة المنصورة الجديدة 24 مليار جنيه، ومكوناتها مشروع جنة، ويضم 11232 وحدة سكنية بمساحات من 120 إلى 150 مترا، ومشروع سكن مصر جاهزة للتسليم، و203 فيلا و1392 وحدة إسكان اجتماعى، لافتا إلى أن كل الوحدات بها نفس مستوى الجودة والفراغات، بجانب كورنيش بطول 4,2 كيلو متر وتكلفته 600 مليون جنيه.

المصدر: وسائل إعلام مصرية