السيسي يتحدث عن خطة تطوير في مصر لمدة 10 سنوات

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن "هناك مليوني رأس ماشية تريد مصر تطويرها، وذلك من خلال برنامج قد يأخذ 10 سنوات، بمعدل كل سنة 100 ألف رأس".

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وأضاف الرئيس المصري، خلال افتتاح المرحلة الأولى من مشروع مدينة المنصورة الجديدة: "لو بنضع أدينا في يد بعض ويكون الجهد مشترك من الدولة والمصانع ومنظمات المجتمع الدولي، وبنجمع أموالا ونساعد بها الناس ونعطي رأس ماشية سيتغير حياة المزارع، وليس أقل من 200 جنيه هيكسبها من رأس الماشية في اليوم".

وعقب الرئيس المصري على حديث أحد أصحاب مصانع الألبان قائلا: "أنت تأخذ الكيلو بكام؟"، ليرد الأخير: أسعار اللبن ارتفعت، وهناك نوعين من الألبان بقري وجاموسي، والجاموسي أصبح بـ 15 جنيها والبقري 11 ونصف جنيه، فالكيلو زاد عن السنة اللي فات 5 جنيهات، ولو فتحنا مزارع وانتجنا لبن، ومزارع لبن موجودة في مصر وستوفر كثيرا".

ورد الرئيس السيسي على صاحب المصنع قائلا: "متوسط انتاج المزارع من اللبن من رأس الماشية كام ؟، ليرد صاحب المصنع :"من 3 – 4 أو 5 كيلو"، ليرد الرئيس السيسى : إذا مكناش هنقدر نغنى الناس ، فالمزارع الذى يعطى 3 أو 4 أو 5 كيلو لبن من الماشية يمكنه أن يأكل ماشية تانية تجيب 25 كيلو لبن وأكتر".

وتابع الرئيس السيسى: "نفس الخدمة التي تعملها لرأس ماشية تجيب 4 أو 5 أو 7 أو 10 كيلو عندى فرصة تعطينى 25 كيلو بن وأكثر من ذلك".

وقال الرئيس السيسي، إن "منظمات المجتمع المدنى اللى قولتكم إن الموضوع في رقابتكم الموضوع في رقابتنا كلنا مينفعش نسيب الناس تشتغل ويبذل جهد مع رأس ماشية يأتي بكمية يجعل المنتج غالي".

المصدر: اليوم السابع