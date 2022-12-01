شركة يابانية تقترض لتقيم مشروعا كبيرا في مصر

كشفت شركة "سوميتومو كورب" اليابانية اليوم الخميس، أنها وقعت اتفاق قرض لتمويل مشروعها لبناء مزرعة رياح برية في مصر بقدرة 500 ميغاوات من الكهرباء في مدينة رأس غارب على خليج السويس.

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وأضافت الشركة في بيان أنها ستحصل على التمويل من مجموعة بنوك من بينها بنك اليابان للتعاون الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وسوميتومو ميتسوي كورب المصرفية وبنوك أخرى، لكنها لم تذكر حجم القرض.

ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المشروع المشترك مع شركة أميا باور لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة في 2025 وسيباع إنتاجه من الكهرباء إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء لمدة حوالي 25 عاما. وقالت الشركة إن كمية الكهرباء المولدة ستعادل الاستهلاك السنوي لنحو مليون أسرة.

وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمد شاكر، إن شركة "أيميا باور" تمكنت من تحقيق إغلاق مالي ناجح بهدف إنشاء محطتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بقدرة 1000 ميغاوات لتعزيز اعتماد السوق المصرية على مصادر الطاقة المتجددة.

المصدر: وكالات