السعودية.. صندوق الاستثمارات يعلن إنهاء إجراءات الحصول على قرض يعد الأول من نوعه وقيمته

أعلن صندوق الاستثمارات العامة في السعودية اليوم الأربعاء، إتمام إجراءات الحصول على قرض بقيمة 17 مليار دولار أمريكي (نحو 63.75 مليار ريال سعودي) لمدة تصل إلى 7 سنوات.

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ويعد القرض المجمع الأكبر من نوعه من حيث الحجم والمدة والأول من نوعه في عدد المؤسسات المالية العالمية المشاركة فيه.

وتمت الإشارة إلى أنه هذه الصفقة تمت بالتعاون مع 25 مؤسسة مالية في كل من أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وآسيا، والشرق الأوسط، كما تجاوزت نسبة التغطية للقرض الجديد أكثر من الضعف مقارنة بالقرض الذي حصل عليه الصندوق في عام 2018 والبالغ 11 مليار دولار أمريكي بالتعاون مع 15 مؤسسة مالية، والذي سيتم سداده قبل موعده.

ويشكل القرض الجديد جزءا من إستراتيجية الصندوق التمويلية متوسطة المدى، وخطته التمويلية لعام 2022، التي تتضمن عدة أدوات للتمويل تضمن وصول الصندوق لمصادر تمويل متنوعة ومستدامة في كل من الأسواق الخاصة والعامة.

من جانبه، قال رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي فهد السيف: "يؤكد القرض الجديد نجاح الصندوق في تحقيق أهداف إستراتيجيته التمويلية متوسطة المدى".

وتابع: "يعد حصول صندوق الاستثمارات العامة على القرض الجديد إنجازا مهما، حيث تتجاوز قيمته أياً من القروض التي تم تجميعها من حيث الحجم والمدة، مع مجموعة متنوعة من المؤسّسات المالية الدولية، وسيواصل الصندوق البحث عن مصادر تمويل جديدة، بما يسهم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية".

المصدر: "عكاظ"